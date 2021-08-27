В центре Киева завтра перекроют движение

Завтра в центре Киева пройдет забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины". Фото: ХОГА

В субботу в центре Киева пройдет забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины".

Он посвящается памяти погибших военных, сообщает пресс-центр КГГА.

С 10:00 до 14:00 в центре ограничат движение.

"По маршруту забега будет ограничено движение транспорта. Подписано соответствующее распоряжение КГГА", - говорится в сообщении.

Желающие смогут пробежать 2,5 или 10 км за кого-либо из погибших украинских воинов. Участие в мероприятии бесплатное.

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Забег пройдет в последовательности по маршруту:

ул. Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни)

ул. Большая Васильковская;

ул. Павла Скоропадского;

ул. бассейна;

ул. Эспланадная;

территория НСК "Олимпийский";

ул. Саксаганского:

ул. Шота Руставели;

ул. Бассейная;

ул. Павла Скоропадского;

ул. Большая Васильковская.

Во Львове по случаю тридцатой годовщины Независимости Украины состоялся легкоатлетический пробег "Забег в вышиванках-2021". Несмотря на утренний дождь, в вышиванках пробежались более 500 львовян. Участники забега преодолевали дистанции 1, 3 и 5 км. Отдельно были проведены короткие детские забеги. Местом старта и финиша стала площадь перед Львовским оперным театром. Принять участие мог каждый желающий, нужно было зарегистрироваться и получить у организаторов белую футболку с принтом вышиванки.