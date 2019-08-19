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понедельник, 19 августа 2019 17:32

В центре Киева водитель Mercedes на российских номерах "отключился" за рулем

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В центре Киева водитель Mercedes на российских номерах &quot;отключился&quot; за рулем
По словам очевидцев, в машине нашли пустую бутылку из-под водки, а на зеркале висело женское белье. Фото: https://www.unn.com.ua

В центре столицы, на перекрестке улиц Садовой на Институтской, за рулем автомобиля Мерседес с номерными знаками РФ обнаружили мужчину без сознания. По словам очевидцев, водитель уснул за рулем прямо на повороте, сообщает УНН. К тому же, рассказывают, он был в состоянии алкогольного опьянения.

В автомобиле также нашли пустую бутылку из-под водки, а на зеркале висело женское нижнее белье.
Очевидцы пытались разбудить мужчину, но напрасно. Чтобы вытащить его из машины и поместить в карету "скорой" - пришлось разбить окно.

По словам полицейских, с момента потери сознания в себя водитель так и не пришел.
В результате инцидента никто не пострадал.

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В Киеве автомобиль одной из служб такси съехал с придорожной части и врезался в электроопору. В результате ДТП погибла пассажирка.

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