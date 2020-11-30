В центре Киева установили скамейки из пластиковых крышечек 

В Сквере интеллигентов на углу ул. Большая Житомирская и Гончара в Киеве установили 2 скамейки из переработанных пластиковых крышечек

Об этом в Facebook сообщили Агенты изменений.

Фото: Агенты изменений

"Для создания уличного объекта мы хотели использовать плиты из переработанного пластика, но в Киеве их никто не изготавливал. Поэтому мы заручились поддержкой Украины без мусора, которые мечтали открыть мастерскую по ресайклингу и уже имели соответствующее оборудование. Мы стали партнером и заказчиком УБС, начали сбор крышечек, чтобы потом сортировать их по цветам, измельчать и перетапливать в прочные пластиковые плиты", - рассказали инициаторы.

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В рамках реконструкции сквера установили скамейки со спинкой и без. Для них выбрали изумрудный цвет плит.

"Смешивая измельченные крышечки разных цветов и пропорций, мы протестили различные цвета плит, чтобы найти тот, который подходит для нас больше всего. Оказалось, что лучше всего смотрятся темные плиты с добавлением контрастных цветов, например, темно-зеленая", - добавили в сообщении.

<p> </p> <div class="back-block"> <p>В субботу, 5 декабря, жители столицы смогут правильно утилизировать свою устаревшую или нерабочую технику, бесплатно сдав ее в мобильные пункты Центра управления отходами.</p> </div>

В субботу, 5 декабря, жители столицы смогут правильно утилизировать свою устаревшую или нерабочую технику, бесплатно сдав ее в мобильные пункты Центра управления отходами.