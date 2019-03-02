В центре Киева требуют наказать коррупционеров в "оборонке"

 
Ексклюзивы
1/5
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 837
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 1377
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 1152
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 3384
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1935
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1080
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
2 Просмотров: 2529
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1737
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 828
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
5 Просмотров: 3474
Фото
Все фото
7
5
4
6
3
Выкуривают торговцев на Шулявке
Выкуривают торговцев на Шулявке
Жителю многоэтажки подвесили гранату на дверь
Жителю многоэтажки подвесили гранату на дверь
В ДТП со &quot;скорой&quot; погибли три человека
В ДТП со "скорой" погибли три человека
В столичном Театре на Подоле начали играть необычные актёры
В столичном Театре на Подоле начали играть необычные актёры
В Украине появится первый музей с интерактивными экспонатами
В Украине появится первый музей с интерактивными экспонатами
Видео
Все видео
Каким будет первый музей науки в Украине
Каким будет первый музей науки в Украине
Это очень пугающе: неизвестные в масках Гоголя восстановили скандальную выставку
Это очень пугающе: неизвестные в масках Гоголя восстановили скандальную выставку
Задержали киевлянина, который снимал детское порно
Задержали киевлянина, который снимал детское порно
В столице задержали вора в законе
В столице задержали вора в законе
Показали еще один "уставший" столичный мост
Показали еще один "уставший" столичный мост
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 1161
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1935
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1737
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1386
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4365
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 марта 2019
Просмотров: 369
Знайшов вихід
– Працівники не затримуються надовго, – каже знайомий бізнесмен Степан. Має пекарню і кондитерську. – Скоро весна – всі ...
суббота, 02 марта 2019 16:49

В центре Киева требуют наказать коррупционеров в "оборонке"

  Комментировать
В центре Киева требуют наказать коррупционеров в &quot;оборонке&quot;
Активисты разместили 30-метровый плакат с надписью "СвинарчукивПорошенка за решетку" на фасаде ТРЦ "Глобус" Фото: РБК-Украина

В центре Киева на Майдане Независимости появился баннер с призывом привлечь к уголовной ответственности фигурантов коррупционного скандала в "Укроборонпроме".

Активисты разместили 30-метровый плакат с надписью "СвинарчукивПорошенка за решетку" на фасаде ТРЦ "Глобус".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хищения в оборонке: ГПУ заявила об убытках на 22 млн и готовит подозрения

Свинарчук - это прежняя фамилия первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Скандал вокруг него разгорелся после выхода программы "Наши деньги". В ней представлено расследование о хищении денег, выделенных на усиление обороноспособности украинской армии. В нем фигурируют Олег Гладковський и его сын Игорь.

По данным программы "Наши деньги", сын Гладковского организовал схему контрабандных поставок российских деталей для военной техники, причем украинские предприятия переплачивали за это в несколько раз.

rbc.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В центре Киева требуют наказать коррупционеров в "оборонке"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
марта

Про Кинг-Конга сняли семь фильмов

Крестьяне расстреляли в поликлинике и клубе

Самое читаемое
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
16
 Просмотров: 28728
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
18
 Просмотров: 12701
&quot;Зуб даю&quot;: сети высмеяли первое выступление Зеленского на ток-шоу
"Зуб даю": сети высмеяли первое выступление Зеленского на ток-шоу
 Просмотров: 9792
Показали невероятные снимки дикой природы со всего мира
Показали невероятные снимки дикой природы со всего мира
23
 Просмотров: 9027
Порошенко отличился странным поведением
Порошенко отличился странным поведением
 40 Просмотров: 7902
Новости Киева
Мертвого младенца нашли в лесополосе
Мертвого младенца нашли в лесополосе Просмотров: 279
Марш "Национальных дружин" в честь ІІ годовщины создания организации
Марш "Национальных дружин" в честь ІІ годовщины создания организации Просмотров: 153
Сбил мужчину и тянул 100 метров асфальтом: произошла ужасная авария
Сбил мужчину и тянул 100 метров асфальтом: произошла ужасная авария Просмотров: 630
Столичный мост Патона частично перекроют
Столичный мост Патона частично перекроют 1 Просмотров: 63
В киевском метро заметили трогательную благотворительную акцию
В киевском метро заметили трогательную благотворительную акцию Просмотров: 1674
Больше всего комментируют
40
Порошенко отличился странным поведением
14
Порошенко: коррупционеры задолбали
9
Эксперт объяснил, почему Порошенко лидирует на западной Украине
5
Возможны преступления Порошенко может расследовать только парламент через процедуру импичмента - Деревянко
5
11 стран сделали жесткое заявление о Крыме
Голосов: 4638
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua