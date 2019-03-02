В центре Киева требуют наказать коррупционеров в "оборонке"

Активисты разместили 30-метровый плакат с надписью "СвинарчукивПорошенка за решетку" на фасаде ТРЦ "Глобус" Фото: РБК-Украина

В центре Киева на Майдане Независимости появился баннер с призывом привлечь к уголовной ответственности фигурантов коррупционного скандала в "Укроборонпроме".

Активисты разместили 30-метровый плакат с надписью "СвинарчукивПорошенка за решетку" на фасаде ТРЦ "Глобус".

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Свинарчук - это прежняя фамилия первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Скандал вокруг него разгорелся после выхода программы "Наши деньги". В ней представлено расследование о хищении денег, выделенных на усиление обороноспособности украинской армии. В нем фигурируют Олег Гладковський и его сын Игорь.

По данным программы "Наши деньги", сын Гладковского организовал схему контрабандных поставок российских деталей для военной техники, причем украинские предприятия переплачивали за это в несколько раз.