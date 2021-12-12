В центре Киева провалился асфальт

В центре Киева на бульваре Шевченко провалился асфальт.
Об этом сообщает КГГА.
"Из-за аварии на водопроводных сетях на проезжей части бульвара Тараса Шевченко образовался провал асфальтного покрытия. Пострадавших и травмированных нет. Движение всеми полосами бульвара в направлении улицы Крещатик перекрыто", — передает пресс-служба.
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Задерживается движение троллейбусов №5, 7, 8, 17 и автобусов 114, 118 на бульваре Шевченко.
Движение троллейбусов №5, 7, 8, 17 организовано до ул. Терещенковской.
Движение автобусов №114, 118 организовано через ул. Пушкинскую.
Недавно улицу затопило в Оболонском районе Киева. Авария теплотрассы произошла по ул. Семена Скляренко. Тогда очевидца сняли зрелищный фонтан.
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