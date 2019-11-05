В центре Киева прорвало трубу с кипятком: авто провалились под асфальт, движение перекрыто

Фото: Sergey Ristenko

На пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского прорвало трубопровод с горячей водой.

Это привело к обвалу асфальта. По меньшей мере 2 автомобиля упали в ямы с водой, сообщает dtp.kiev.ua.

Улицу заливает горячей водой. По предварительным данным, один человек обжег ноги.

Место инцидента перекрыли. В результате движение в центре Киева затруднено.

Год назад на этом же месте - перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели - прорвало трубу с горячей водой. Под асфальт провалилась машина такси. Тогда на месте прорыва ремонтники обнаружили дополнительные повреждения и предупредили, что они могут привести к новой аварии. Весной Киевтеплоэнерго обещало отремонтировать не менее 100 км изношенных трубопроводов.