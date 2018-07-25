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среда, 25 июля 2018 13:40

В центре Киева появился новый мурал

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В столице на улице Круглоуниверситетской, 7 появился мурал с изображением совы с книгой.
Рисунок создал за пять дней известный киевский художник Виталий Гидеван, использовав более 35 баллончиков краски, пишет "Сегодня".

Рисунок создан на стене жилого дома рядом со школой. В новом мурале много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц, похожих на чаек.

Автор: Виталий Гидеван
  На мурале изображена сова с книгой
На мурале изображена сова с книгой

"Я неслучайно нарисовал именно 11 птиц-страниц. Уже одиннадцать лет как я занимаюсь рисованием граффити на стенах домов. Кроме того, на рисунке изображено в виде ветки перо – в последнее время я увлекся каллиграфией", – пояснил Гидеван.

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В Киеве жители многоквартирного дома испортили 45-метровый мурал, решив утеплить свою квартиру.

Рисунок с изображением стрижа был нанесен на фасад здания в 2015 году в рамках арт-проекта Dynamic Urban Culture Kyiv. На его создание у художника Alex Maksiov ушло десять дней.

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