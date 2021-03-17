В центре Киева появился ДТП-аттракцион

В Киеве установили кресло-симулятор ДТП. Фото: Патрульная полиция

В Киеве на Софийской площади появилось кресло, которое симулирует ощущение пассажиров, попавших в ДТП. Его установили в рамках акции "Пристегивайся - не страшись".

Об этом сообщила Патрульная полиция Украина.

"Она (акция. - Gazeta.ua) призвана привлечь как можно больше украинцев пристегиваться ремнями безопасности, в том числе и на задних сиденьях", - говорится в сообщении.

Кампания началась с Киева и пригородов. Вскоре охватит другие города в регионах. В частности Одессу, Мариуполь, Львов и Харьков.

"В специальных информационно-демонстрационных зонах со симулятором столкновения можно будет безопасно испытать на себе, что происходит с человеком в авто во время столкновения. А юных пассажиров ждут специальные уроки от патрульных о том, как обезопасить себя во время поездки на заднем сиденье авто" , - добавили в сообщении.

Мероприятия продлятся до середины мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оторвало колеса: масштабное лобовое столкновение в центре столицы

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который усилил ответственность за нарушение правил дорожного движения. В частности, увеличил наказание за пьяное вождение.