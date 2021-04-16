В центре Киева полиция ловила "писающего мальчика"

В Киеве на майдане Независимости мужчина посреди дня справлял нужду. Полиция задержала хулигана.
Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".
"Писающего мальчика" привлекли к ответственности", - говорится в описании видео.
На кадрах видно, что мужчина, не стесняясь, помочился у фонарного столба на главной площади города.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция задержала студента, осквернившего памятник Героям Небесной сотни
Ранее мы рассказывали о мужчине, который ради развлечения справил нужду на автомобиль полиции. Его знакомый снимал это на телефон. Видео распространили в сети. Меньше чем за сутки полицейские установили личности правонарушителей и задержали.
Комментарии