Мужчина помочился на авто полиции - видео "развлечений" выложили в сеть

У Киеве мужчина ради развлечения справил нужду на автомобиль полиции. Его знакомый снимал это на телефон. Видео распространили в сети.

Инцидент произошел 30 марта вечером, сообщила пресс-служба полиции Киева.

Автор: Полиция Киева Менее чем за сутки правоохранители поймали "героев"

"Меньше чем за сутки полицейские установили личности правонарушителей. Их авто остановили в Деснянском районе столицы. Водитель был за рулем с признаками наркотического опьянения, поэтому на него патрульные составили административный протокол", - говорится в сообщении.

За содеянное фигурантам грозит ограничение свободы до 5 лет или лишением свободы до 4 лет.

Автор: Полиция Киева Фигуранты понесут ответственность за содеянное

"Злоумышленниками оказались киевляне 1997 и 1994 рождения. Последний ранее привлекался к уголовной ответственности. Как объяснили задержанные, свои действия они совершили в состоянии алкогольного опьянения", - добавили в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Очередной курьер на мопеде устроил "голливудские" гонки с полицией

В Киеве задержали 21-летнего студента, который на глазах у прохожих осквернил памятник Героям Небесной сотни, помочившись на аллее перед портретами погибших на Майдане.