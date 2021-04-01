Мужчина помочился на авто полиции - видео "развлечений" выложили в сеть

 
Ексклюзивы
1/5
Скажут о языковом терроре - неважно. Мы должны быть жесткими в этом вопросе - Бенюк
Скажут о языковом терроре - неважно. Мы должны быть жесткими в этом вопросе - Бенюк
Просмотров: 153
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 108
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 459
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 954
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 567
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 504
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 288
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 576
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 540
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 396
Фото
Все фото
3
6
9
5
19
В Киеве огонь уничтожил дачи на воде: показали фото
В Киеве огонь уничтожил дачи на воде: показали фото
Киев освободили от незаконных билбордов: фото до и после
Киев освободили от незаконных билбордов: фото до и после
Как выглядит строительство метро на Виноградарь
Как выглядит строительство метро на Виноградарь
Пропавшего без вести киевлянина держали в плену
Пропавшего без вести киевлянина держали в плену
&quot;Люцифер тоже был ангелом&quot; - как судили Риффмайстра
"Люцифер тоже был ангелом" - как судили Риффмайстра
Видео
Все видео
Мужчина помочился на авто полиции - видео "развлечений" выложили в сеть
Мужчина помочился на авто полиции - видео "развлечений" выложили в сеть
Парень катался в метро с открытыми дверями поезда
Парень катался в метро с открытыми дверями поезда
Неуправляемая машина вылетела на дорогу и устроила ДТП
Неуправляемая машина вылетела на дорогу и устроила ДТП
Машину нардепа поймали на нарушении ПДД. Депутат начал обзываться
Машину нардепа поймали на нарушении ПДД. Депутат начал обзываться
Собачникам на радость: в центре Киева появилось особое место
Собачникам на радость: в центре Киева появилось особое место
Интервью
1/5
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 819
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 576
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 243
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 540
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 243
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 апреля 2021
Просмотров: 63
Здоров, братику
Мені досі так ніхто не казав, хоч і було ж кому, бо нас на світі жило чимало, та й тепер ще трохи є. А от щоб "здоров, братику" — ні мені ...
четверг, 01 апреля 2021 19:15

Мужчина помочился на авто полиции - видео "развлечений" выложили в сеть

  Комментировать

У Киеве мужчина ради развлечения справил нужду на автомобиль полиции. Его знакомый снимал это на телефон. Видео распространили в сети.

Инцидент произошел 30 марта вечером, сообщила пресс-служба полиции Киева.

Автор: Полиция Киева
  Менее чем за сутки правоохранители поймали "героев"
Менее чем за сутки правоохранители поймали "героев"

"Меньше чем за сутки полицейские установили личности правонарушителей. Их авто остановили в Деснянском районе столицы. Водитель был за рулем с признаками наркотического опьянения, поэтому на него патрульные составили административный протокол", - говорится в сообщении.

За содеянное фигурантам грозит ограничение свободы до 5 лет или лишением свободы до 4 лет.

Автор: Полиция Киева
  Фигуранты понесут ответственность за содеянное
Фигуранты понесут ответственность за содеянное

"Злоумышленниками оказались киевляне 1997 и 1994 рождения. Последний ранее привлекался к уголовной ответственности. Как объяснили задержанные, свои действия они совершили в состоянии алкогольного опьянения", - добавили в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Очередной курьер на мопеде устроил "голливудские" гонки с полицией

В Киеве задержали 21-летнего студента, который на глазах у прохожих осквернил памятник Героям Небесной сотни, помочившись на аллее перед портретами погибших на Майдане.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина помочился на авто полиции - видео "развлечений" выложили в сеть». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
апреля

На Крещатике торжественно открыли телефонную станцию

Самое читаемое
Многодетная мама поразила голыми фото
Многодетная мама поразила голыми фото
8
 Просмотров: 17111
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
4
 Просмотров: 15750
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
 Просмотров: 8199
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
 Просмотров: 5013
Пропавшую 19-летнюю студентку нашли убитой в арендованной квартире во ЛЬвове
Пропавшую 19-летнюю студентку нашли убитой в арендованной квартире во ЛЬвове
3
 Просмотров: 4419
Новости Киева
Мужчина у брата в гостях выбросился с 20-го этажа на глазах у детей
Мужчина у брата в гостях выбросился с 20-го этажа на глазах у детей Просмотров: 306
В Киеве ввели "часа пенсионеров" для отоваривания
В Киеве ввели "часа пенсионеров" для отоваривания Просмотров: 216
Что говорят у Кличко о введение комендантского часа
Что говорят у Кличко о введение комендантского часа Просмотров: 216
СБУшник с прокурором придумали уголовное дело и требовали у мужчины $100 тыс.
СБУшник с прокурором придумали уголовное дело и требовали у мужчины $100 тыс. Просмотров: 189
В Киеве огонь уничтожил дачи на воде: показали фото
В Киеве огонь уничтожил дачи на воде: показали фото
3
 Просмотров: 342
Больше всего комментируют
7
"Нужно сваливать из этой страны" - "слуга народа"
5
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
5
В Зеленского отреагировали на переговоры лидеров Франции, Германии и России
2
Готовили диверсии: нашли мощный тайник оружия боевиков
1
Без Зеленского: Макрон, Меркель и Путин обсудили ситуацию на Донбассе
Голосов: 6692
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть