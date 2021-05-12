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среда, 12 мая 2021 11:49

В центре Киева перекрыли движение

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До 17:00 12 мая на Михайловской площади Киева ограничено движение транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Автор: КК "Киевавтодор"
  Центр Киева в 17:00 частично перекрыли для транспорта
Центр Киева в 17:00 частично перекрыли для транспорта

"На Михайловской площади продолжается текущий ремонт. Обновляют покрытия автопроезда между ул. Большой Житомирской и ул. Михайловской", - говорится в сообщении.

Дорожники уточнили, что во время ремонта движение ограничили частично.

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В Киевской области иностранная компания построит новую трассу, соединяющую международные автодороги М-06 Киев - Чоп и М-05 Киев - Одесса. Стоимость инвестиционного проекта - 3 млрд грн.

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12
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