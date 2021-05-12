В центре Киева перекрыли движение

До 17:00 12 мая на Михайловской площади Киева ограничено движение транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Автор: КК "Киевавтодор" Центр Киева в 17:00 частично перекрыли для транспорта

"На Михайловской площади продолжается текущий ремонт. Обновляют покрытия автопроезда между ул. Большой Житомирской и ул. Михайловской", - говорится в сообщении.

Дорожники уточнили, что во время ремонта движение ограничили частично.

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