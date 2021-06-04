В центре Киева нашли истекающего кровью мужчину

Злоумышленник ранил мужчину ножом в спину и бросил умирать. Фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве на ул. Бассейной злоумышленник ранил мужчину ножом в спину и бросил умирать. Произошло это 4 июня.

Об этом сообщила патрульная полиция города.

"Около 04:00 автопатруль заметил, как двое мужчин догоняют третьего и начинается драка. Инспекторы разняли граждан, а рядом с одним из них обнаружили нож. По словам граждан, беглец серьезно ранил мужчину вблизи пл. Спортивной, а они пытались его задержать", - говорится в сообщении.

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На место происшествия приехал другой автопатруль. Один из экипажей остался с задержанным, а другой побежал проверять информацию.

"В указанном месте патрульные нашли живого мужчину с ранением и сильным кровотечением. До приезда медиков патрульные оказывали пострадавшему помощь. Мужчину госпитализировали", - добавили правоохранители.

Обстоятельства преступления устанавливаются.

В Киеве на ул. Садовой мужчина ударил ножом родственника из-за денег за оплату коммуналки. 33-летнему уроженцу Днепропетровской обл. грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.