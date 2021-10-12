В центре Киева на неделю ограничат движение транспортных средств: идет показ военной техники

 
Ексклюзивы
1/5
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
Просмотров: 450
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Просмотров: 3384
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
Просмотров: 774
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Просмотров: 1215
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
Просмотров: 1260
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
Просмотров: 2961
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
2 Просмотров: 5616
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Просмотров: 909
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 1980
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 675
Фото
Все фото
10
49
6
5
4
В Киеве завернули самую длинную в мире шаурму: фото и видео рекордсменки
В Киеве завернули самую длинную в мире шаурму: фото и видео рекордсменки
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Золотые машины, алкоголь и дорогое имущество. Судьям &quot;подогнали&quot; уникальный значок - фото
Золотые машины, алкоголь и дорогое имущество. Судьям "подогнали" уникальный значок - фото
Медицинский вертолет впервые доставил больного младенца из Львова в Киев
Медицинский вертолет впервые доставил больного младенца из Львова в Киев
Правоохранители с водолазами осмотрели строительство Подольского моста
Правоохранители с водолазами осмотрели строительство Подольского моста
Видео
Все видео
Парочка шокировала выходкой в киевском метро
Парочка шокировала выходкой в киевском метро
Рабочие завода "Большевик" вышли на протест против уничтожения предприятия
Рабочие завода "Большевик" вышли на протест против уничтожения предприятия
Вагон залит кровью: в киевском метро произошло ЧП - видео
Вагон залит кровью: в киевском метро произошло ЧП - видео
Женщину без маски выперли из вагона киевского метро: видео инцидента
Женщину без маски выперли из вагона киевского метро: видео инцидента
В деле о нападении на журналистов "Схем" вручили первое подозрение
В деле о нападении на журналистов "Схем" вручили первое подозрение
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1242
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 549
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 927
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1035
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2178
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
11 октября 2021
Просмотров: 270
Не псуйте настрою
– Найди атошника й атошницю, які могли б прийти до третьокласників перед 14 жовтня, – просить знайома Наталя. Тиждень свариться з ...
вторник, 12 октября 2021 05:05

В центре Киева на неделю ограничат движение транспортных средств: идет показ военной техники

  Комментировать

На Михайловской площади и Владимирском проезде в Киеве начался показ современных образцов вооружения и военной техники сил безопасности и обороны.

Правоохранители и местные власти ограничили движение автомобилей в этих местах, сообщили в КГГА.

Перекрытие начало действовать с 21:00 11 октября. Возобновят проезд в 24:00 17 октября.

Сам показ военной техники начнется только 13 октября и продлится 4 дня. Заранее ограничивают проезд для того, чтобы выставочные образцы добрались к месту проведения мероприятия.

Движение перекрыли на Владимирском проезде от Малой Житомирской до Михайловской улицы.

  Схема перекрытия движения в центре Киева
Схема перекрытия движения в центре Киева

Автовладельцев просят заранее продумывать маршруты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вечные пробки: эстакаду Южного моста надолго перекроют

С 22:00 14 сентября до 1 декабря на Гостомельском шоссе и на его пересечении с ул. Городской в Киеве ограничат движение транспорта. На перекрестке начнется средний ремонт.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В центре Киева на неделю ограничат движение транспортных средств: идет показ военной техники». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на неделю: как стать успешным и достичь своей цели
Гороскоп на неделю: как стать успешным и достичь своей цели
 Просмотров: 6129
Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут
Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут 1 Просмотров: 5742
Как выглядел Луганск в советские времена - подборка фото
Как выглядел Луганск в советские времена - подборка фото
10
 Просмотров: 5256
Монохром, френч и анимализм: 7 идей с трендовым цветом маникюра
Монохром, френч и анимализм: 7 идей с трендовым цветом маникюра
7
 Просмотров: 5184
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
 Просмотров: 4403
Новости Киева
Парочка шокировала выходкой в киевском метро
Парочка шокировала выходкой в киевском метро
 Просмотров: 171
В Киеве завернули самую длинную в мире шаурму: фото и видео рекордсменки
В Киеве завернули самую длинную в мире шаурму: фото и видео рекордсменки
10
 1 Просмотров: 27
Мецгеру избрали меру пресечения
Мецгеру избрали меру пресечения Просмотров: 729
Придем за душой: чем угрожали Вирастюку
Придем за душой: чем угрожали Вирастюку Просмотров: 765
Нардепу Вирастюку угрожали убийством: кем оказался подозреваемый
Нардепу Вирастюку угрожали убийством: кем оказался подозреваемый Просмотров: 1314
Больше всего комментируют
6
Дочь Зеленского уговаривает его не идти на второй срок
4
"За*бало": возле дома Зеленского в Конча-Заспе проходит акция протеста
4
Активисты требуют указывать на баннерах "Большого строительства", что его ведут на деньги с налогов
3
Полякова пересадили из другого авто: адвокат таксиста сделал заявление
1
Динамовец забил дебютный гол за сборную Польши
Голосов: 6965
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть