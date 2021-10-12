В центре Киева на неделю ограничат движение транспортных средств: идет показ военной техники

На Михайловской площади и Владимирском проезде в Киеве начался показ современных образцов вооружения и военной техники сил безопасности и обороны.

Правоохранители и местные власти ограничили движение автомобилей в этих местах, сообщили в КГГА.

Перекрытие начало действовать с 21:00 11 октября. Возобновят проезд в 24:00 17 октября.

Сам показ военной техники начнется только 13 октября и продлится 4 дня. Заранее ограничивают проезд для того, чтобы выставочные образцы добрались к месту проведения мероприятия.

Движение перекрыли на Владимирском проезде от Малой Житомирской до Михайловской улицы.

Схема перекрытия движения в центре Киева

Автовладельцев просят заранее продумывать маршруты.

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С 22:00 14 сентября до 1 декабря на Гостомельском шоссе и на его пересечении с ул. Городской в Киеве ограничат движение транспорта. На перекрестке начнется средний ремонт.