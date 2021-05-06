В центре Киева машина вылетела на тротуар и снесла пенсионера

В Киеве на бульв. Леси Украинки внедорожник Toyota Prado протаранил автомобиль Fiat. Авария произошла 6 мая.

Об этом в Facebook информирует сообщество dtp.kiev.ua.

Фото: dtp.kiev.ua

"Предварительно, Fiat ехал на разворот, его ударила Toyota Prado. В результате Fiat вылетел на тротуар, сбил деда и врезался в столб. Деда в тяжелом состоянии госпитализировали", - говорится в посте.

В результате столкновения машин пострадал не только пешеход, но и женщина-водитель Fiat. Обоих срочно госпитализировали медики, пишут в сети.

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Под Киевом на Столичном шоссе автомобиль сбил мужчину и скрылся с места ДТП. Авария произошла недалеко от Конча-Заспы. Пострадавший получил множественные травмы, потерял много крови. Его госпитализировали. Водителя-беглеца разыскивают.