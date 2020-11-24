В центре Киева 28-летняя сутенерша организовала сеть борделей

Правоохранители разоблачили в Киеве сеть борделей, которые под прикрытием салонов массажа оказывали интимные услуги. Час развлечений с проститутками стоил от 1 тыс. грн до 2500.

Для оказания секс-услуг 28-летняя организаторша преступной деятельности снимала квартиры в центре города, сообщила пресс-служба полиции Киева.

Фото: Полиция Киева

"Женщина разместила в сети объявление о предоставлении услуг эротического массажа, где клиенты могли позвонить по телефону и заказать соответствующую услугу. Она лично проводила собеседования и кастинг с девушками", - говорится в сообщении.

Злоумышленница исполняла роли администратора и диспетчера. В "салоне" посменно работали 5 женщин. Половину полученных средств проститутки отдавали организаторше, а остальные оставляли себе.

"Во время обысков правоохранители изъяли доказательства противозаконной деятельности: деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику, черновики и вещество белого цвета, похоже на кокаин", - говорится в сообщении.

Фигурантку задержали. Ей грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.

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На Киевщине задержали группу сутенеров, которые под прикрытием "салона" создали условия для проституции другим лицам на территории Киева и области. Суточный заработок составлял почти 30 тыс. грн.