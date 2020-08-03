В бизнес-центре в Киеве неизвестный угрожает взрывом - есть заложники

В бизнес-центре Леонардо в Киеве полиция проводит спецоперацию "Гром" в связи с захватом заложников террористом.

Автор: "Радио Свобода" Террорист угрожает взрывом в бизнес-центре "Леонардо". Ул. Владимирская перекрыта на участке между ул. Б. Хмельницкого и ул. Т. Шевченко.

3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница банка "Универсал Банк" и сообщила, что в отделении находится мужчина в возрасте до 39 лет со взрывчаткой. Банк расположен в бизнес-центре "Леонардо", сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.



"Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Введено в действие специальную полицейскую операцию" Гром ". Представители полиции начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться", - отметил Геращенко.





Автор: "Радио Свобода"