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понедельник, 03 августа 2020 13:01

В бизнес-центре в Киеве неизвестный угрожает взрывом - есть заложники

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В бизнес-центре Леонардо в Киеве полиция проводит спецоперацию "Гром" в связи с захватом заложников террористом.

Автор: "Радио Свобода"
  Террорист угрожает взрывом в бизнес-центре "Леонардо". Ул. Владимирская перекрыта на участке между ул. Б. Хмельницкого и ул. Т. Шевченко.
Террорист угрожает взрывом в бизнес-центре "Леонардо". Ул. Владимирская перекрыта на участке между ул. Б. Хмельницкого и ул. Т. Шевченко.

3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница банка "Универсал Банк" и сообщила, что в отделении находится мужчина в возрасте до 39 лет со взрывчаткой. Банк расположен в бизнес-центре "Леонардо", сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Введено в действие специальную полицейскую операцию" Гром ". Представители полиции начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться", - отметил Геращенко.

Автор: "Радио Свобода"
 
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Дата
03
августа

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