В безлюдном ботаническом саду зацвели сирень и сакуры: невероятные фото

Фото: facebook/vlasta.loya

В столичном ботаническом саду имени Гришко зацвели ранние сорта сирени. Цветут также поздние магнолии и форзиции, распустились сакуры, черемухи, "приготовились" свечи на каштанах.

"В ботаническом саду солнечно, тепло, все цветет - магнолии, сакуры, начинают сирени. Сегодня побывала на работе по делам, для этого надо было пройти тройной контроль на входе. Удивительно наблюдать это все цветения под пение птиц почти безлюдном саду. Птицы радуются, голубей сизых заметно уменьшилос", - написала в Facebook научный сотрудник ботсада Власта Лоя.

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В комментариях под фотографиями киевляне благодарят за настроение, и жалеют, что в этом году, скорее всего пропустят сезон цветения сирени. Вход в ботанический сад закрыт, дежурят полицейские.

Национальный ботанический сад им. Николая Гришко в Киеве основали 23 марта 1944 года. Он поражает своей красотой и разнообразием растений. Является одним из крупнейших в Европе.