В Бабьем Яру открыли уникальную синагогу - фото и видео

В пятницу, 14 мая, в Бабьем Яру в Киеве открыли символическую синагогу "Место для размышлений". Церемонию открытия приурочили ко Дню памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны.

Об этом сообщила пресс-служба Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Фото: BABYN YAR Holocaust Memorial Center

"Таких людей называют Праведниками (которые спасали евреев. - Gazeta.ua). В оккупированной нацистами Украине помощь евреям чаще всего каралась смертью самого спасителя и всей его семьи. Однако многие украинцы, рискуя своей жизнью и жизнью своих семей, спасали от гибели евреев. Давая всем нам пример мужества, человечности и самопожертвования", - говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко с братом Владимиром.

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Глава правительства назвал открытие символической синагоги "большим шагом на пути восстановления памяти о всех, кто погиб в этом месте в годы Второй мировой войны".

На церемонии также присутствовали дипломаты, культурные, общественные и религиозные деятели, а также киевляне и гости города.

"Место для размышлений" спроектировано в виде книги, которая закрывается и открывается с помощью специальных механизмов. Украшено сооружение узорами и текстами молитв, которые повторяют традиционную роспись старинных синагог в Западной Украине, Ходорове и Гвоздце, уничтоженных во время Второй мировой войны. Потолок украшен рисунками в виде карты звездного неба, где воспроизведено положение звезд 29 сентября 1941 - в первый день массовых расстрелов в Бабьем Яру. Изготовлена ​​она из столетней дубовой древесины, которую собирали из старых заброшенных сооружений. Это символизирует связь прошлого с настоящим.