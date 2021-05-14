 
Ексклюзивы
1/5
"Баллон расширяет ваш сосудик. Разрушает то, что годами в нем росло"- как оперируют сердце
"Баллон расширяет ваш сосудик. Разрушает то, что годами в нем росло"- как оперируют сердце
Просмотров: 18
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 153
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 432
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 405
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1062
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 765
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Просмотров: 144
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Просмотров: 603
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Просмотров: 774
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
Просмотров: 540
Фото
Все фото
7
5
10
6
4
&quot;Баллон расширяет сосудик. Разрушает то, что годами в нем росло&quot;- как оперируют сердце
"Баллон расширяет сосудик. Разрушает то, что годами в нем росло"- как оперируют сердце
Потов в центре Киева натворил беды. Уничтожил важные документы
Потов в центре Киева натворил беды. Уничтожил важные документы
В Бабьем Яру открыли уникальную синагогу - фото и видео
В Бабьем Яру открыли уникальную синагогу - фото и видео
Центр Киева &quot;утонул&quot; грязи. Проваливается асфальт - фото и видео
Центр Киева "утонул" грязи. Проваливается асфальт - фото и видео
Женщина не вышла на работу, ее нашли расчлененной. Кто подозреваемый
Женщина не вышла на работу, ее нашли расчлененной. Кто подозреваемый
Видео
Все видео
Таксист-индус летел по встречной и "поцеловал" Lada
Таксист-индус летел по встречной и "поцеловал" Lada
Подорожание проезда: Кличко назвал реальную стоимость
Подорожание проезда: Кличко назвал реальную стоимость
5-летняя девочка стала жертвой родственника-педофила
5-летняя девочка стала жертвой родственника-педофила
Голый мужчина разгуливал по Киеву и приветствовал водителей (18+)
Голый мужчина разгуливал по Киеву и приветствовал водителей (18+)
Появилось видео экстремальных родов в метро Киева
Появилось видео экстремальных родов в метро Киева
Интервью
1/5
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 333
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 279
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 432
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 459
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
1 Просмотров: 702
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
14 мая 2021
Просмотров: 9
Є дві ціни крові – мала і нескінченна
Мені нічого не відомо про долю хлопчини, який 2014 року віддав танк у руки сепаратистів. Повернувся додому і десь працює? Пішов навчатися? Виїхав на ...
пятница, 14 мая 2021 16:17

В Бабьем Яру открыли уникальную синагогу - фото и видео
10

  Комментировать

В пятницу, 14 мая, в Бабьем Яру в Киеве открыли символическую синагогу "Место для размышлений". Церемонию открытия приурочили ко Дню памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны.

Об этом сообщила пресс-служба Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Фото: BABYN YAR Holocaust Memorial Center

"Таких людей называют Праведниками (которые спасали евреев. - Gazeta.ua). В оккупированной нацистами Украине помощь евреям чаще всего каралась смертью самого спасителя и всей его семьи. Однако многие украинцы, рискуя своей жизнью и жизнью своих семей, спасали от гибели евреев. Давая всем нам пример мужества, человечности и самопожертвования", - говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко с братом Владимиром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня чествуют украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны

Глава правительства назвал открытие символической синагоги "большим шагом на пути восстановления памяти о всех, кто погиб в этом месте в годы Второй мировой войны".

На церемонии также присутствовали дипломаты, культурные, общественные и религиозные деятели, а также киевляне и гости города.

"Место для размышлений" спроектировано в виде книги, которая закрывается и открывается с помощью специальных механизмов. Украшено сооружение узорами и текстами молитв, которые повторяют традиционную роспись старинных синагог в Западной Украине, Ходорове и Гвоздце, уничтоженных во время Второй мировой войны. Потолок украшен рисунками в виде карты звездного неба, где воспроизведено положение звезд 29 сентября 1941 - в первый день массовых расстрелов в Бабьем Яру. Изготовлена ​​она из столетней дубовой древесины, которую собирали из старых заброшенных сооружений. Это символизирует связь прошлого с настоящим.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Бабьем Яру открыли уникальную синагогу - фото и видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

Стефаник мог стать писателем мирового масштаба

"Динамо" первым в СССР выиграло еврокубок

Создали сладости в тюбике

Умер Фрэнк Синатра

Укололи первую вакцину

Создали Израиль. На следующий день против него начали воевать

Капитулировала большая страна

Самое читаемое
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
 Просмотров: 8334
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
8
 Просмотров: 6390
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
 Просмотров: 6183
Швы между плиткой закрашивают маркером
Швы между плиткой закрашивают маркером Просмотров: 4815
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
 Просмотров: 4644
Новости Киева
"Баллон расширяет ваш сосудик. Разрушает то, что годами в нем росло"- как оперируют сердце
"Баллон расширяет ваш сосудик. Разрушает то, что годами в нем росло"- как оперируют сердце
7
 Просмотров: 18
Потов в центре Киева натворил беды. Уничтожил важные документы
Потов в центре Киева натворил беды. Уничтожил важные документы
5
 Просмотров: 180
Без краски и с немытыми окнами. Киевом ездит ужасная электричка - фото
Без краски и с немытыми окнами. Киевом ездит ужасная электричка - фото Просмотров: 180
Вместо музыкальной – в петлю: пропавшего школьника нашли мертвым
Вместо музыкальной – в петлю: пропавшего школьника нашли мертвым Просмотров: 243
Таксист-индус летел по встречной и "поцеловал" Lada
Таксист-индус летел по встречной и "поцеловал" Lada
 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
7
Трон и три кубка - как Зинченко праздновал победу в чемпионате Англии
6
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
5
Медведчук в суде - трансляция заседания
3
"Минус Медведчук. Будут еще минусы" - Зеленский
2
Оккупанты в Крыму продолжают религиозные притеснения - Госдеп США
Голосов: 6745
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть