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пятница, 31 июля 2020 10:12

В аэропорту "Киев" заработал пункт тестирования на Covid-19: кто сможет провериться

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В аэропорту &quot;Киев&quot; заработал пункт тестирования на Covid-19: кто сможет провериться
В аэропорту "Киев" будут тестировать на коронавирус. Фото: i-visti.com

В столичном аэропорту им. Сикорского заработал пункт тестирования на коронавирус.

Проверка на наличие Covid-19 доступна для всех пассажиров, которые прилетели из так называемой "красной зоны", где уровень заражения высок, сообщила в эфире "Сніданку" врач Екатерина Линчевская.

"Тестирование доступно для пассажиров с тех рейсов, которые прилетают из красной зоны, но также любой желающий может сделать тест в аэропорту. Результаты теста будут готовы через сутки, иногда чуть раньше. Все рейсы обслуживаются, некоторые туристические фирмы предлагают своим клиентам после возвращения", - рассказала Линчевская.

Лаборатория не работает постоянно. Если самолет направляется из страны "зеленого списка", где эпидемиологическая ситуация относительно спокойная, то сдать тест по собственному желанию на месте не удастся.

Прилетев из страны "красной зоны" и сдав тест, пассажир соблюдает режим самоизоляции пока не получит отрицательный результат. Он поступит на электронную почту. Лаборатория, которая занимается тестами, направляет результаты в Центр общественного здоровья. Если у пассажира в телефоне установлено приложение "Дія дома", и результат теста отрицательный, он сразу сообщит, что 14-дневная самоизоляция отменяется. Действовать такая опция будет на все время карантина в Украине.

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Стоимость теста составляет 1700 грн. Оплатить услугу можно онлайн через сайт клиники, которая делает тесты, наличными или банковской карточкой.

Киеве могут отнести к "красной" зоны, выходя с эпидемиологической ситуации. Окончательное решение примут 31 июля.


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Дата
31
июля

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