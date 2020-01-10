В аэропорту "Борисполь" задержали буйного пассажира. Момент попал на видео

Мужчина вел себя неадекватно в режимной зоне. Фото: ГПСУ

В аэропорту "Борисполь" задержали пассажира.

Пассажир из Ивано-Франковска, прилетевший из столицы Ирландии Дублина, вел себя неадекватно, сообщили в Государственной пограничной службе.

"После посадки рейса наш соотечественник вместе со всеми гражданами направился к линии паспортного контроля. В ожидании оформления он начал приставать к другим пассажирам и нарушать общественный порядок. Пограничники отдела "Борисполь" отвели мужчину с линии контроля, чтобы успокоить и выяснить, чем спровоцировано его агрессивное поведение. Однако, находясь в режимной зоне, он продолжал нецензурно ругаться и начал угрожать военнослужащим. После неудачных попыток его утихомирить пограничники были вынуждены задержать гражданина и привлечь к административной ответственности ", – говорится в сообщении.

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В аэропорту "Борисполь" пограничники отказали в пропуске через государственную границу 36-летнему мужчине, планировавшему лететь в Дубай, сообщили в Пресс-службе Администрации Государственной пограничной службы. Он был агрессивным и набросился на охранников границы. Составили протокол об административном правонарушении, дело направили в суд.