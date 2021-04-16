В аэропорту "Борисполь" появится новая автостанция: дизайн впечатляет

В международном аэропорту "Борисполь" построят новую автостанцию. Проект уже прошел все стадии согласования и государственную экспертизу. В этом году автостанцию внесли в план строительства аэропорта.

Проект выполнили в прошлом году на заказ аэропорта, пишет avianews.com.

Фото: avianews.com

Отмечается, станция будет расположена рядом с имеющейся железнодорожной платформой "Киев Борисполь Экспресс" и будет повторять стилистику терминала D.

Разработчиком проекта стало бюро "Раден". Проект представили на конкурс Украинской урбанистики.

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