В 73-летней киевлянки нашли гранаты и патроны

3 сентября 73-летняя жительница Киева решила убрать на балконе. Во время уборки пенсионерка обнаружила среди своих вещей тайник с оружием и сразу вызвала правоохранителей.

Об этом сообщила патрульная полиция столицы.

Фото: Патрульная полиция Киева

"На линию 102 позвонила жительница дома на ул. Милютенко. Патрульные, прибывшие на вызов, обнаружили в доме женщины предметы, похожие на гранаты и патроны. Заявительница предположила, что их мог оставить знакомый, который помогал в домашних делах и снимал у нее комнату", - говорится в сообщении.

Патрульные вызвали на место взрывотехников и следственно-оперативную группу, а до приезда специалистов - охраняли место происшествия для безопасности граждан.

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