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понедельник, 04 ноября 2019 05:25

Южный мост открыли после ремонта

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Южный мост открыли после ремонта
На Южном мосту заменили 27 деформационных швов. Фото: ТСН

Движение по Южному мостовому переходу в Киеве полностью открыто после завершения ремонтных работ.

Там в течение последних 5 лет заменили 27 деформационный швов, которые удерживают сооружение от температурных расширений, сообщили в "Киевавтодоре".

Всего на эстакадной части моста 46 швов.

Однако, несмотря на завершение ремонта на мосту возможны заторы.

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"Сооружение выдерживает нагрузку почти 6 раз больше, чем проектные - 110 тыс. авто в сутки при запроектированном объеме 18-20 тыс. авто. Улучшить транспортную ситуацию на Южном мостовом переходе может строительство нового моста южнее Киева", - отметили в компании.

С 1 ноября на семи улицах Киева будет введено ограничение максимальной скорости движения автомобилей до 50 км/ч. Теперь это максимальная скорость на всех дорогах столицы.

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