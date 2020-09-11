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пятница, 11 сентября 2020 15:26

Ужасная трагедия под Киевом: 8 из 12 пострадавших в ДТП прооперировали
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В результате разрушительной аварии, произошедшей 11 сентября возле села Иванков Бориспольского района, 5 человек погибли, а 20 получили травмы. Сейчас 12 пострадавших в тяжелом состоянии, 8 из них прооперированы, 7 - находятся в реанимации.

Об этом сообщила Бориспольская многопрофильная больница интенсивного лечения.

Фото: "БМБИЛ"

"В больницу в срочном порядке поступили 12 пострадавших. Все пациенты находились в тяжелом и крайне тяжелом состояниях. Для оказания помощи пострадавшим были организованы дополнительные смены персонала. Помощь пациентам предоставлена в полном объеме, при необходимости проведены компьютерная томография внутренних органов, рентген и УЗИ", - уточнили в сообщении.

Отмечается, что 3 пациентов в очень тяжелом состоянии, 1 человек из госпитализированных умер.

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Вблизи Степногорска Запорожской области в смертельном столкновении сошлись автомобили Mazda CX и Daewoo. В результате аварии последний загорелся. Двое мужчин погибли в горящем авто.

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