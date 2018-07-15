Утвержден проект строительства метро на Виноградарь

На Виноградаре построят метро. Фото: ITC

КГГА утвердила проект строительства нового участка метро, который соединит станцию "Сырец" и жилой массив Виноградарь.

Проект также предполагает создание электродепо в Подольском районе столицы. Об этом говорится в соответствующем распоряжении на сайте мэрии.

Срок строительства составит 3 года. Стоимость проекта составит 6,3 млрд. грн.

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Финансироваться строительство будет из городского бюджета - в частности, на проект будут направлены средства, выделенные на Программу экономического и социального развития Киева на 2018 год.