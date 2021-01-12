"Усталый" Шулявский мост будут ремонтировать еще год

Автор: Евгений Куксин Ремонт Шулявского моста в Киеве продлили на год

Ремонт Шулявского путепроводе столицы продлили до 31 декабря 2021 года.

Соответствующий документ обнародовал в своем Telegram-канале журналист Евгений Куксин.

Причиной продления срока реконструкции моста за почти 2 млрд бюджетных средств стал введенный правительством карантин.

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3 опоры дорожного освещения упали в районе транспортной развязки на Шулявском путепроводе 15 декабря. В результате ЧП повредились 9 автомобилей. Полиция открыла дело. Возместить убытки киевлян за разбитые автомобили должен подрядчик. Вскоре на Шулявском путепроводе установили новые опоры освещения.