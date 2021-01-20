Уровень загрязнения воздуха в Киеве достиг тревожных показателей

В среду, 20 января, в Киеве зафиксировали повышение вредных примесей в воздухе. Тревожная ситуация на Борщаговке. Загрязнение воздуха там достигло фиолетовой отметки - "очень опасно".

Таковы данные мониторингового сервиса Saveecobot.

Автор: скриншот Уровень загрязнения воздуха в Киеве достиг опасных показателей

Среди улиц с наиболее загрязненным воздухом:

- Николая Шепелева;

- Семьи Сосниных;

- Сергея Данченко;

- Замковецкая.

По состоянию на утро столица заняла 10 место по уровню загрязнения воздуха. Это подтверждают данные мирового рейтинга чистоты воздуха Iqai.

Автор: скриншот Киев снова в десятке городов с самым загрязненным воздухом

При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют одевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также исключить спортивные занятия на открытом воздухе.

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По уровню загруженности дорог Киев занял 7-ю позицию в рейтинге городов с самыми большими пробками. Таковы результаты исследования сервиса TomTom за 2020 года.