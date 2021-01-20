Уровень загрязнения воздуха в Киеве достиг тревожных показателей

В среду, 20 января, в Киеве зафиксировали повышение вредных примесей в воздухе. Тревожная ситуация на Борщаговке. Загрязнение воздуха там достигло фиолетовой отметки - "очень опасно".
Таковы данные мониторингового сервиса Saveecobot.
Среди улиц с наиболее загрязненным воздухом:
- Николая Шепелева;
- Семьи Сосниных;
- Сергея Данченко;
- Замковецкая.
По состоянию на утро столица заняла 10 место по уровню загрязнения воздуха. Это подтверждают данные мирового рейтинга чистоты воздуха Iqai.
При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют одевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также исключить спортивные занятия на открытом воздухе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воздух в Киеве стал одним из самых чистых в мире
По уровню загруженности дорог Киев занял 7-ю позицию в рейтинге городов с самыми большими пробками. Таковы результаты исследования сервиса TomTom за 2020 года.
Комментарии