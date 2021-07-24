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воскресенье, 25 июля 2021 04:15

Управляются пультом: в Киеве установили инновационные мусорные баки
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В Киеве на Троещине появились подземные мусорные баки, которые работают с помощью электроники. Тестируют их на просп. Маяковского, 67/69.

Об этом сообщила пресс-служба Деснянской РГА.

Фото: Деснянская РГА

Конструкция бака предотвращает вмешательство извне и разбрасывания мусора. Основная часть контейнера, в которой накапливается мусор, находится под землей.

"Каждый такой контейнер оснащен лазерным датчиком заполнения мусором. Система управляется с помощью пульта, который поднимает платформу вместе с четырьмя контейнерами", - говорится в сообщении.

Среди преимуществ - простота эксплуатации, отсутствие неприятного запаха, наличие системы пожаротушения и индикаторов заполнения.Также контейнеры защищены от ветра и животных.

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В 2019 году столица начала воплощения проекту раздельного сбора мусора, установив 2,5 тыс. контейнеров для сухой фракции - пластика, бумаги, стекла. Приобрели и спецмашина для мытья контейнеров.

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