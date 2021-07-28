Университет принял первых студентов в арендованных комнатах

28 июля 1834 года Императорский университет, сейчас Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, принял первых 62 студентов. Он стал вторым высшим учебным заведением Украины после Харьковского университета.

Первые студенты учились только на одном философском факультете. Правда, было два отделения - историко-филологическое и физико-математическое. Затем их разъединили. В следующем году открыли юридический факультет, в 1842-м - медицинский.

Автор: Википедия В 1910-х университет называли в честь святого Владимира, князя Киевской Руси

Первые годы существования университет не имел собственного помещения. Комнаты арендовали. Из Кременца туда свезли 35 тыс. томов библиотеки, нумизматический и зоологический кабинеты, коллекцию минералов, оснащение для астрономической и физической лабораторий, картины, гравюры и скульптуры для кабинета изобразительного искусства. В Киев переехала также и часть профессорско-преподавательского состава Кременецкого лицея. Первым ректором стал профессор 30-летний Михаил Максимович, который возглавлял кафедру ботаники Московского университета.

Строить собственное помещение начали 31 июля 1837 года по проекту профессора архитектуры Петербургской академии искусств Викентия Беретти. Согласно плану, должен быть создан почти прямоугольный квартал, куда постепенно вошли основные университетские сооружения - главный корпус в стиле классицизма с прилегающими по бокам симметричными дворами, жилыми и хозяйственными флигелями, ботанический сад и служебный корпус.

В составе четырех факультетов с 37 кафедрами университет работал до конца 1910-х. Впоследствии количество факультетов увеличили до 10. Студентов было более 5,3 тыс.

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Автор: facebook.com/kyiv.university Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко считают лучшим вузом в Украине

23 апреля 1919 года университет назвали Киевским, а в марте 1939-го ему присвоили имя Тараса Шевченко. После окончания Петербургской академии искусств он работал здесь как сотрудник археографической комиссии. Разгром в 1847 году Кирилло-Мефодиевского общества и арест Шевченко прервали его работу, но не уничтожили связи поэта с университетом.

В 1994-м заведение получило статус Национального. Сейчас занимает первое место в рейтинге украинских вузов и является крупнейшим университетом по количеству студентов и специальностей.

В рейтинг лучших университетов мира 2022 года вошли восемь украинских высших учебных заведений. Это самое большое количество за всю историю рейтинга. Шесть вузов сохранили позиции в топе. Это Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Национальный технический университет Харьковский политехнический институт, Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского, Сумский государственный университет, Национальный университет Львовская политехника и Национальный университет Киево-Могилянская академия. Впервые в рейтинг попал Львовский национальный университет им. Ивана Франко.