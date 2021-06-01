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вторник, 01 июня 2021 17:36

Умер 2-летний мальчик, которого вместе с братом нашли без признаков жизни

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Умер 2-летний мальчик, которого вместе с братом нашли без признаков жизни
Ребенок не пришел в себя. Фото: dtp.kiev.ua

Во вторник, 1 июня, в реанимации, не приходя в сознание, умер 2-летний мальчик, который пострадал при пожаре в Киеве. Отравление угарным газом оказалось несовместимым с жизнью.

Об этом в Facebook информирует сообщество dtp.kiev.ua.

"Все время с момента госпитализации его состояние оставалось критическим и нестабильным, врачи 1,5 месяца боролись за жизнь мальчика. Последние несколько дней он находился в состоянии запредельной комы, близкой к смерти мозга", - говорится в посте.

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Его старший брат выздоровел и уже находится дома.

"Рекомендую иметь в каждой квартире, особенно выше девятого этажа, специальные самоспасатели и пару огнетушителей по пять литров. Затем, когда всего этого не было, знаете, какие крики во дворе раздавались", - отметил автор сообщения.

Пожар произошел 9 апреля 2021-го около 18:00 на ул. Марины Цветаевой. Загорелся на 14-м этаже 16-этажного дома. З квартиры пожарные спасли двух мальчиков 2-х и 6 лет. Пожарным удалось их откачать. Старший брат выздоровел и уже находится дома.

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