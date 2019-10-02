Улицы Киева заливает кипятком

На улице Саксаганского-за прорыва трубы образовался затор. Фото: bigkiev.com.ua/

В среду, 2 октября, на улице Саксаганского в Киеве произошел прорыв трубопровода с горячей водой.

В результате аварии сети, вода бьет фонтаном из-под земли, дорога залита, а видимость ограничена из-за пара, - сообщает dtpkievua.

В связи с этим, по улице затруднено движение транспорта.

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1 октября в Яготине на Киевщине в аварии погибли 2 человека. Были пассажирами "Ваза", которая столкнулась с "УАЗом". Тела погибших вынимали с помощью специнструментов. Все обстоятельства столкновения и виновника аварии устанавливают следователи.