Улицы Киева заливает кипятком

В среду, 2 октября, на улице Саксаганского в Киеве произошел прорыв трубопровода с горячей водой.
В результате аварии сети, вода бьет фонтаном из-под земли, дорога залита, а видимость ограничена из-за пара, - сообщает dtpkievua.
В связи с этим, по улице затруднено движение транспорта.
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Киев, Саксаганского Предварительно,Серьезный прорыв труб Подробности устанавливаем. Присылайте ваши фото/видео @dtp.kiev.ua @dtp.ua @dtpkievua
1 октября в Яготине на Киевщине в аварии погибли 2 человека. Были пассажирами "Ваза", которая столкнулась с "УАЗом". Тела погибших вынимали с помощью специнструментов. Все обстоятельства столкновения и виновника аварии устанавливают следователи.
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