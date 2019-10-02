Улицы Киева заливает кипятком

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3330
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2952
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 945
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7227
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9729
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2916
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 567
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3339
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3771
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1611
Фото
Все фото
13
16
4
4
12
Вертолет и &quot;стеклянный&quot; мост: как Кличко развлекал Тома Круза
Вертолет и "стеклянный" мост: как Кличко развлекал Тома Круза
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
Под Киевом погибли 2 человека
Под Киевом погибли 2 человека
Под Киевом застрелили грузина, который ранил спецназовцев
Под Киевом застрелили грузина, который ранил спецназовцев
&quot;Зеленского вон&quot; - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
"Зеленского вон" - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
Видео
Все видео
Улицы Киева заливает кипятком
Улицы Киева заливает кипятком
Тома Круза увидели в киевском метро
Тома Круза увидели в киевском метро
На Майдане мужчина угрожает прыгнуть с крыши
На Майдане мужчина угрожает прыгнуть с крыши
Под Киевом спасатели утопили в Днепре спецмашину
Под Киевом спасатели утопили в Днепре спецмашину
На киевском мосту перевернулся кран
На киевском мосту перевернулся кран
Интервью
1/5
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 792
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 864
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 675
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6138
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 1539
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
среда, 02 октября 2019 14:12

Улицы Киева заливает кипятком

  Комментировать
Улицы Киева заливает кипятком
На улице Саксаганского-за прорыва трубы образовался затор. Фото: bigkiev.com.ua/

В среду, 2 октября, на улице Саксаганского в Киеве произошел прорыв трубопровода с горячей водой.
В результате аварии сети, вода бьет фонтаном из-под земли, дорога залита, а видимость ограничена из-за пара, - сообщает dtpkievua.

В связи с этим, по улице затруднено движение транспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Киевом застрелили грузина, который ранил спецназовцев

1 октября в Яготине на Киевщине в аварии погибли 2 человека. Были пассажирами "Ваза", которая столкнулась с "УАЗом". Тела погибших вынимали с помощью специнструментов. Все обстоятельства столкновения и виновника аварии устанавливают следователи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Улицы Киева заливает кипятком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
октября

Студенты установили на Майдане палатки

Убили директора школы, который пошел против власти

Почему сериалы называют "мыльными операми"

Самое читаемое
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 75764
Выбрали Miss BumBum 2019: &quot;горячие&quot; фото самых красивых ягодиц в мире
Выбрали Miss BumBum 2019: "горячие" фото самых красивых ягодиц в мире
9
 Просмотров: 46809
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
21
 1 Просмотров: 28074
&quot;Я клюнул на красоту. Пока были деньги, была любовь&quot;
"Я клюнул на красоту. Пока были деньги, была любовь" Просмотров: 20637
Каменских откровенно рассказала о сексе в аэропорту
Каменских откровенно рассказала о сексе в аэропорту Просмотров: 20502
Новости Киева
Вертолет и "стеклянный" мост: как Кличко развлекал Тома Круза
Вертолет и "стеклянный" мост: как Кличко развлекал Тома Круза
13
 Просмотров: 2826
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
16
 Просмотров: 8478
Под Киевом погибли 2 человека
Под Киевом погибли 2 человека
4
 Просмотров: 4005
Под Киевом застрелили грузина, который ранил спецназовцев
Под Киевом застрелили грузина, который ранил спецназовцев
4
 Просмотров: 6948
"Зеленского вон" - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
"Зеленского вон" - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
12
 Просмотров: 6030
Больше всего комментируют
8
Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента
5
Отказалась говорить на украинском языке: "Мисс Украина" Маргарита Паша попала в громкий скандал
4
"Слуга народа" сменит главу партии
3
Винник не захотел называть Россию агрессором
2
Зеленского поймали на плагиате документа ООН
Голосов: 5596
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua