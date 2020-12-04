 
Ексклюзивы
1/5
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 918
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1224
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 225
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 585
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5130
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 225
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2061
Фото
Все фото
3
3
5
28
10
Улицу Грушевского заблокировали в обоих направлениях
Улицу Грушевского заблокировали в обоих направлениях
Вырваться невозможно: режиссер из Европы покупал украинок для съемок в порно
Вырваться невозможно: режиссер из Европы покупал украинок для съемок в порно
Наркотрафик в исправительной колонии под Киевом наладили через стены
Наркотрафик в исправительной колонии под Киевом наладили через стены
Над Киевом летали гигантские воздушные шары - впечатляющие фото
Над Киевом летали гигантские воздушные шары - впечатляющие фото
В масштабной аварии под Киевом сошлись 9 авто
В масштабной аварии под Киевом сошлись 9 авто
Видео
Все видео
В Киеве на мосту не разминулись 6 машин
В Киеве на мосту не разминулись 6 машин
"Почему ты забираешь мою машину?" Пьяная водительница устроила дебош в центре города
"Почему ты забираешь мою машину?" Пьяная водительница устроила дебош в центре города
В Киеве установят 2-й "Япомогабокс" для помощи бездомным животным
В Киеве установят 2-й "Япомогабокс" для помощи бездомным животным
Водитель маршрутки сломал пассажиру ногу
Водитель маршрутки сломал пассажиру ногу
Не кислород единым: руководитель столичной больницы рассказала о главной проблеме медучреждения
Не кислород единым: руководитель столичной больницы рассказала о главной проблеме медучреждения
Интервью
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 585
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 288
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 486
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5130
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 декабря 2020
Просмотров: 324
Не оглядатися
Я ніколи не знав Марію Пилипенко з Мошурова поблизу Тального. А коли став редактором районної газети, Марію Титівну підвіз машиною її син. ...
пятница, 04 декабря 2020 10:29

Улицу Грушевского заблокировали в обоих направлениях
3

  Комментировать

Сегодня, 4 декабря, в 09:00 начался очередной митинг предпринимателей "Налоговый майдан". Они полностью перекрыли участок от Крепостного переулка до Европейской площади столицы, а также выезд на ул. Институтская.

Ул. Грушевского перекрыта в обоих направлениях, сообщила пресс-служба КГГА.

Фото: Полиция Киева

На митинг с требованием отменить карантин для малого и микробизнеса и обязательный переход на кассовые аппараты со следующего года предприниматели движения "SaveФОП!" выходят не впервые. Среди других требований - принятие законопроекта о дополнительных льготах.

Чтобы не допустить правонарушений и обеспечить мирное проведение мероприятий, присутствует большое количество правоохранителей. В частности полицейские, нацгвардия и полиция диалога.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство готово к компромиссам с предпринимателями

Верховная Рада отсрочила обязательное использование кассовых аппаратов мелкими компаниями и предпринимателями до 1 января 2022 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Улицу Грушевского заблокировали в обоих направлениях». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
декабря

Журналист просидел 6,5 лет в заложниках

Монарх отменил инквизицию

Металлические крыши срывало и уносило со скоростью до 300 км/ч

"У полиции и прокуратуры были липовые подозреваемые": новые факты о трагедии в Княжичах

Самое читаемое
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
5
 Просмотров: 19899
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
6
 Просмотров: 15534
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
8
 Просмотров: 10431
&quot;Муж изменил мне с кумой. Беременной выгнал из квартиры&quot;
"Муж изменил мне с кумой. Беременной выгнал из квартиры" Просмотров: 8199
Бывшие &quot;беркутовцы&quot; служат режиму Лукашенко
Бывшие "беркутовцы" служат режиму Лукашенко Просмотров: 7209
Новости Киева
Пандемия: сколько времени нужно Украине на восстановление туристической сферы
Пандемия: сколько времени нужно Украине на восстановление туристической сферы Просмотров: 72
Вырваться невозможно: режиссер из Европы покупал украинок для съемок в порно
Вырваться невозможно: режиссер из Европы покупал украинок для съемок в порно
3
 Просмотров: 855
В столичном метро зафиксировали 148 нарушений карантина
В столичном метро зафиксировали 148 нарушений карантина Просмотров: 117
Наркотрафик в исправительной колонии под Киевом наладили через стены
Наркотрафик в исправительной колонии под Киевом наладили через стены
5
 Просмотров: 612
Шляпа волшебника - "бесовщина и ведьмарство": сетью распространяются мемы о верхушке главной елки
Шляпа волшебника - "бесовщина и ведьмарство": сетью распространяются мемы о верхушке главной елки Просмотров: 522
Больше всего комментируют
18
Рейтинг доверия к Зеленскому снизился
9
На скандальной гей-вечеринке "засветился" дипломат из Эстонии
6
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
4
Експеримент
3
Заместителю Ермака готовили подозрение. Венедиктова помешала
Голосов: 6361
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть