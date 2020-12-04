Улицу Грушевского заблокировали в обоих направлениях

Сегодня, 4 декабря, в 09:00 начался очередной митинг предпринимателей "Налоговый майдан". Они полностью перекрыли участок от Крепостного переулка до Европейской площади столицы, а также выезд на ул. Институтская.

Ул. Грушевского перекрыта в обоих направлениях, сообщила пресс-служба КГГА.

Фото: Полиция Киева

На митинг с требованием отменить карантин для малого и микробизнеса и обязательный переход на кассовые аппараты со следующего года предприниматели движения "SaveФОП!" выходят не впервые. Среди других требований - принятие законопроекта о дополнительных льготах.

Чтобы не допустить правонарушений и обеспечить мирное проведение мероприятий, присутствует большое количество правоохранителей. В частности полицейские, нацгвардия и полиция диалога.

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Верховная Рада отсрочила обязательное использование кассовых аппаратов мелкими компаниями и предпринимателями до 1 января 2022 года.