Украину накроют грозы с градом: где ждать непогоды

Во вторник, 15 июня, в Киеве и области объявили штормовое предупреждение.
Ожидаются опасные метеорологические явления, сообщил Укргидрометцентр.
"В ближайшие часы и до конца суток 15 июня - грозы", - говорится в сообщении.
В среду, 16 июня, в южных и центральных областях Украины тоже грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
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Рекомендации, которых стоит придерживаться во время сильного ветра:
- плотно закройте окна;
- уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- в случае сильного ветра прячьтесь в ближайшем доме или естественном укрытии;
- избегайте пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте авто рядом с ними;
- если вы оказались на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев.
Во время грозы:
- в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах;
- если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться или подложить под себя;
- выключите электроприборы, отключите телевизор от антенны, не пользуйтесь мобильным телефоном;
- на открытых участках следует спуститься в низину, отойти подальше от водоемов, на открытой местности спрятаться в углубление.
Лето в этом году будет довольно жарким, но с дождями и грозами. Первый летний месяц в центре Украины кажется прохладным, с 6 по 12 июня возможен резкий подъем температуры, которая впоследствии опустится до +22... 25°С. Такая погода продержится до конца июня.
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