Украинка получила "Оскар" за лучший документальный фильм

Елена Андрейчева и Кэрол Дисингер получили "Оскар". Фото: oscar.go.com

Лента "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)" получила "Оскар" как лучший документальный короткометражный фильм. Его постановщиками были киевлянка Елена Андрейчева и Кэрол Дисингер.

Документальный фильм рассказывает о афганских девочках, которые учатся читать, писать и кататься на скейтборде в Кабуле, сообщается на сайте премии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Оскар-2020": самые яркие образы красной дорожки

Согласно информации на личном сайте кинематографиста и журналистки Елены Андрейчевой, она родилась в Киеве, а живет в Лондоне. С 2006 года работает в сфере документального кино и развития телевидения.

В ночь на 10 февраля на 92-й церемонии вручения американской киноакадемии стали известны обладатели "Оскаров" 2019 года. Масштабная церемония длилась 3,5 ч. Лидером по количеству номинаций был психологический триллер Тодда Филлипса "Джокер" - 11 номинаций, по 10 номинаций было в комедийной драмы "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино и исторической драмы "1917" Сэма Мендеса.