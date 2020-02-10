"Оскар-2020": самые яркие образы красной дорожки

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В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения "Оскар-2020".

Красная дорожка церемонии "Оскар" - одна из самых интересных событий фэшн и киномира. Подготовка к появлению на красной дорожке продолжается несколько месяцев. В этом году на красной дорожке доминировали белый и черный цвета.

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Самые яркие образы с красной дорожки церемонии награждения 92-й премии Американской киноакадемии представлены в нашей фотоподборке.

В ночь на 10 февраля на 92-й церемонии вручения американской киноакадемии стали известны обладатели "Оскаров" 2019 года. Масштабная церемония длилась 3,5 ч. Лидером по количеству номинаций был психологический триллер Тодда Филлипса "Джокер" - 11 номинаций, по 10 номинаций было в комедийной драмы "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино и исторической драмы "1917" Сэма Мендеса.