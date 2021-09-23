Украина эвакуировала из Афганистана еще 100 человек

Из Кабула в Киев направляется самолет с эвакуированными украинцами. В течение суток он приземлится в столице.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/

Эвакуация украинцев с захваченного талибами Афганистана стала возможной благодаря международным переговорам, которые длились несколько дней.

"Сегодня утром (23 сентября. - Gazeta.ua) переговоры завершились успехом и гражданский самолет вылетел из аэропорта Кабула. На борту самолета находятся около 100 граждан", - говорится в сообщении.

В "эвакуационных" переговорах участвовали дипломаты МИД Украины, представители украинской разведки и Офиса президента. Активное участие в переговорах принимали и представители Исламской Республики Пакистан, Турецкой Республики, Катара и Афганистана.

"Действия представителей ГУР МОУ вывели нашу страну в 10 стран, имеющих самый высокий результат по эвакуации гражданских лиц из Афганистана", - добавили в сообщении.

С 15 августа 2021 года, после того, как "Талибан" захватили власть в Афганистане, авиатранспортом из страны вывезли более 120 тыс. человек. Утром 22 августа в Борисполе Киевской области встретили военно-транспортный самолет Ил-76МД с 31 эвакуированным. Воздушное судно 21 августа вылетело из Кабула в Пакистан.