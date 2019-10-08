Украденные опоры Шулявского моста нашли у скандального застройщика

Стоимость строительства нового путепровода выросла почти втрое. Фото: "УНИАН".

Конструкции демонтированного Шулявского путепровода украли. Однако демонтированный Шулявский мост нашелся.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в программе "Деньги".

Остатки моста нашли на стройке одной из киевских новостроек от компании "Укрбуд" Максима Микитася. Того самого, который выиграл тендер на строительство новой Шулявской развязки.

Конструкции моста с баланса города так и не списали. Поэтому это - уголовное дело. Речь идет о краже в особо крупных размерах, ведь эти конструкции имеют большую остаточную стоимость.

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Депутат Киевсовета Илья Сагайдака говорит, что теперь Национальное антикоррупционное бюро имеет доказательства физического присутствия конструкций этого моста на строительстве "Укрстроя". Это подтверждает кражу моста. Столичные депутаты возмущены новыми фактами коррупции вокруг Шулявского путепровода.

Ведь официально стало известно, что окончательная стоимость строительства нового путепровода выросла почти втрое - с 600 млн до почти 1,5 млрд гривен.

На эстакаде Южного мостового перехода начался второй этап замены деформационного шва. Движение в направлении левого берега частично ограничено.