Убитый в центре Киева мальчик оказался крестником Ирины Билык

Застреленного мальчика крестила Ирина Билык. Фото: Информатор

Погибший во время стрельбы в центре Киева трехлетний сын депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева оказался крестником певицы Ирины Билык.

"Не могу сидеть и делать вид, что ничего не произошло. Убит маленький ребеночек, чудесный малыш, крестной которого я являюсь. Зачем все в этом мире, если так просто убивают людей, деток, в центре любимого города. Мой маленький Ангел, Сашенька, прости этим взрослым нелюдям их жестокость", – написала артистка в Facebook.

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Напомним, трехлетний Александр погиб в результате стрельбы, которая произошла вечером 1 декабря в самом центре Киева – на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской. Ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу.