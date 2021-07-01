Туристы застряли в "Борисполе". Рейсы в Турцию задерживают

В международном аэропорту "Борисполь" задерживают вылет рейсов в Турцию. Причина - отсутствует разрешения Турции.
Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.
"Просим пассажиров указанных рейсов ориентироваться на официальную информацию от представителей авиакомпаний и отслеживать время вылета на онлайн-табло на сайте аэропорта. А также проверяйте актуальный статус рейсов на онлайн-табло на сайтах авиаперевозчиков", - говорится в сообщении.
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Задерживают такие рейсы:
- PS 6237 Киев-Анталия а/к МАУ с 2:00 вылет перенесен на 14:00;
- PS 6233 Киев-Анталия а/к МАУ с 03:00 вылет перенесен на 17:30;
- PS 5333 Киев-Анталия а/к МАУ с 11:40 вылет перенесен на 18:20;
- PS 5331 Киев-Анталия а/к МАУ с 05:00 вылет перенесен на 11:00;
- QU 4407 Киев-Анталия а/к Azur Air Ukraine с 12:30 вылет перенесен на 17:40.
Аэропорт "Борисполь" в 2021 году вошел в 15 лучших аэропортов Европы, опередив аэропорты Рима, Лиссабона, Афин, Мюнхена, Барселоны, Брюсселя, Вены, Цюриха, Милана и Варшавы.
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