Туристы с ночи не могут вылететь из "Борисполя" в Турцию

В "Борисполе" задерживается рейс в Турцию. Фото: pixabay.com

В международном аэропорту "Борисполь" туристы с ночи не могут вылететь в турецкий город Газипаша.

О задержке информирует пресс-служба "Борисполя".

Официальные причины опозданий рейса пока не называют. Вероятно, все из-за масштабных лесных пожаров, вспыхнувших в районе Анталии.

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Согласно расписанию, рейс PC 1750 из "Борисполя" должен был вылететь еще в 03:05. По состоянию на 11:00, он еще не вылетел. Поэтому люди ждали уже более 8 ч.

Другие рейсы на сегодня осуществляются без задержек. Например, в Португалии и Черногории.

В июне этого года Государственное агентство автомобильных дорог Украины начало реконструкцию 18 км дороги М-03 Киев - Харьков - Должанский, которые соединяют Киев и международный аэропорт "Борисполь". Закончить ремонтн планируют до 20 августа. Дорожники предупреждали, что в связи с ремонтными работами дорога в аэропорт может занять больше времени, чем обычно.