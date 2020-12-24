Троещина в лидерах по количеству инфицированных коронавирусом

По состоянию на 24 декабря инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 1377 человек. Вчера болезнь диагностировали в 1381 больного. Подтвержденных случаев заболевания - 105 040.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко Заболели также 36 медиков

"В больницы столицы госпитализировали 69 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 833 человека. Всего коронавирус преодолели 35 761 житель Киева. Умерли 23 больных. Всего жертвами Covid-19 стали 1802 киевлянина", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:

- 796 женщин в возрасте от 18 до 87 лет,

- 530 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет,

- 29 девочек от 2 до 17 лет и 22 мальчика от 10 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 275, в Днепровском - 212 и в Деснянском районе - 200 случаев.

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В стационарах медучреждений столицы лечатся 1895 Covid-больных, из них 12 детей.

"1140 пациентов в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1313 человек. В аппаратами ИВЛ - 20 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях Киева более 48 процентов", - добавил Кличко.

Мобильные бригады медиков за сутки отобрали у пациентов дома 1905 образцов биоматериала для анализа на Covid. С начала работы мобильных бригад - 179 375 образцов.

За последние сутки в Украине обнаружили 11 490 новых больных коронавирусом. Из них детей - 488, медработников - 445. По состоянию на утро 24 декабря имеем 1 001 132 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.