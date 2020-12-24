Количество больных Covid-19 украинцев перевалило за миллион

 
Ексклюзивы
1/5
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 342
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 135
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
6 Просмотров: 14418
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 774
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 387
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2565
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2160
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 567
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 342
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1953
Фото
Все фото
5
7
3
3
27
Рождество западного обряда: главные традиции и символы празднования
Рождество западного обряда: главные традиции и символы празднования
Украинка рассказала, как открыла компанию по медицинскому туризму
Украинка рассказала, как открыла компанию по медицинскому туризму
Из Украины хотели вывезти уникальное издание &quot;Кобзаря&quot;
Из Украины хотели вывезти уникальное издание "Кобзаря"
В Харькове провели репетицию похорон Кернеса
В Харькове провели репетицию похорон Кернеса
&quot;Котелевский коржик&quot; - наследник автентичной &quot;панянки&quot;. Мастерица создает съедобные произведения искусства
"Котелевский коржик" - наследник автентичной "панянки". Мастерица создает съедобные произведения искусства
Видео
Все видео
Рэпер Серега написал Кернесу стих
Рэпер Серега написал Кернесу стих
Концерт "95 квартала" окружили границы силовиков
Концерт "95 квартала" окружили границы силовиков
Коронавирус в Украине: какова ситуация в регионах
Коронавирус в Украине: какова ситуация в регионах
Дымовые шашки и авторский трек - как студенты увольнения Шкарлета требовали
Дымовые шашки и авторский трек - как студенты увольнения Шкарлета требовали
Минцифры презентовало новый образовательный сериал
Минцифры презентовало новый образовательный сериал
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
6 Просмотров: 14409
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 252
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1269
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1917
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 918
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
22 декабря 2020
1 Просмотров: 909
Усі брешуть
– Ти не бачиш, що він бреше? Губу закусив. Ті авокадо точно не спілі, – знайома Оксана на Лук'янівському ринку відмовляє мене ...
четверг, 24 декабря 2020 08:27

Количество больных Covid-19 украинцев перевалило за миллион

  Комментировать
Количество больных Covid-19 украинцев перевалило за миллион
Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 11 490 новых больных коронавирусом. Из них детей - 488, медработников - 445.

Всего, по состоянию на утро 24 декабря, имеем 1 001 132 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 17 395 летальных. 223 пациента умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 631 435 пациентов, из них за последние сутки - 15 775, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1377, Запорожской - 774, Одесской - 676, Киевской - 666 - и Донецкой - 636 областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как праздновать Новый год во время эпидемии

Ситуация в областях:

Киев - 105040 случаев;
Винницкая область - 21 490 случаев;
Волынская область - 31 917 случаев;
Днепропетровская область - 55174 случая;
Донецкая область - 33 738 случаев;
Житомирская область - 37 468 случаев;
Закарпатская область - 27 543 случая;
Запорожская область - 50 115 случаев;
Ивано-Франковская область - 42 482 случая;
Киевская область - 55 497 случаев;
Кировоградская область - 8090 случаев;
Луганская область - 9443 случая;
Львовская область - 58 372 случая;
Николаевская область - 28 351 случай;
Одесская область - 66 971 случай;
Полтавская область - 33 509 случаев;
Ровенская область - 39 634 случая;
Сумская область - 38 923 случая;
Тернопольская область - 32 972 случая;
Харьковская область - 66 788 случаев;
Херсонская область - 16 408 случаев;
Хмельницкая область - 37 600 случаев;
Черкасская область - 36 418 случаев;
Черновицкая область - 38 914 случаев;
Черниговская область - 28 275 случаев.

Жесткий карантин в Украине будут вводить в январе, а не раньше. Это делается, чтобы остановить еще и сезонную вспышку гриппа. Продлится он всего 2 недели, что связано с состоянием экономики. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Количество больных Covid-19 украинцев перевалило за миллион». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

Ветераны создали тайную организацию

Самое читаемое
&quot;Будет лучше Зеленского&quot; - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
 6 Просмотров: 14409
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
 Просмотров: 10926
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
 Просмотров: 10458
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
9
 Просмотров: 8811
Очереди, Кличко и бывшие &quot;регионалы&quot;: в Харькове прощаются с Кернесом
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
17
 3 Просмотров: 7146
Общество
Рождество западного обряда: главные традиции и символы празднования
Рождество западного обряда: главные традиции и символы празднования
5
 Просмотров: 180
Дожди со снегом накроют Украину
Дожди со снегом накроют Украину Просмотров: 135
Гороскоп на 24 декабря: на кого ждут любовные перепетии
Гороскоп на 24 декабря: на кого ждут любовные перепетии
 Просмотров: 747
Кличко объяснил, почему поехал на похороны Кернеса
Кличко объяснил, почему поехал на похороны Кернеса 1 Просмотров: 1548
В Кривом Роге сделают бесплатный проезд в общественном транспорте
В Кривом Роге сделают бесплатный проезд в общественном транспорте 1 Просмотров: 495
Больше всего комментируют
15
Зеленский снова выиграл бы выборы - опрос
6
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
3
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
1
Усі брешуть
1
Лукашенко не признают президентом и требуют повторные выборы: в США наложили санкции на чиновников Беларуси
Голосов: 54565
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть