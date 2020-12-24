Количество больных Covid-19 украинцев перевалило за миллион

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 11 490 новых больных коронавирусом. Из них детей - 488, медработников - 445.

Всего, по состоянию на утро 24 декабря, имеем 1 001 132 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 17 395 летальных. 223 пациента умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 631 435 пациентов, из них за последние сутки - 15 775, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1377, Запорожской - 774, Одесской - 676, Киевской - 666 - и Донецкой - 636 областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как праздновать Новый год во время эпидемии

Ситуация в областях:

Киев - 105040 случаев;

Винницкая область - 21 490 случаев;

Волынская область - 31 917 случаев;

Днепропетровская область - 55174 случая;

Донецкая область - 33 738 случаев;

Житомирская область - 37 468 случаев;

Закарпатская область - 27 543 случая;

Запорожская область - 50 115 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 482 случая;

Киевская область - 55 497 случаев;

Кировоградская область - 8090 случаев;

Луганская область - 9443 случая;

Львовская область - 58 372 случая;

Николаевская область - 28 351 случай;

Одесская область - 66 971 случай;

Полтавская область - 33 509 случаев;

Ровенская область - 39 634 случая;

Сумская область - 38 923 случая;

Тернопольская область - 32 972 случая;

Харьковская область - 66 788 случаев;

Херсонская область - 16 408 случаев;

Хмельницкая область - 37 600 случаев;

Черкасская область - 36 418 случаев;

Черновицкая область - 38 914 случаев;

Черниговская область - 28 275 случаев.

Жесткий карантин в Украине будут вводить в январе, а не раньше. Это делается, чтобы остановить еще и сезонную вспышку гриппа. Продлится он всего 2 недели, что связано с состоянием экономики. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.