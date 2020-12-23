Обнаружили еще один новый штамм коронавируса

В Малайзии обнаружили новый штамм Covid-19.
Он отличается от других штаммов. Но еще не известно, является ли он более заразным или летальным, сказал генеральный директор министерства здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла, сообщает New Straits Times.
"Штамм A701V и мутации спаечного белка были также обнаружены в странах Южной Америки, в Австралии, Нидерландах и Сингапуре. Однако мы пока не выяснили клиническое влияние этой разновидности, его эффективность или агрессивность", - сказал он.
В малазийском штате Сабах собрали анализы у пациентов с Covid-19. Мутированную форму коронавируса обнаружили в 60 из них.
Вакцина, которую заказала Малайзия вскоре получит предварительную регистрацию для быстрого начала вакцинации.
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"Мы изучим данные, и, если все в порядке, вакцина будет предварительно одобрена до марта следующего года", - заявил Абдулла.
В Великобритании обнаружили еще 2 новых штамма коронавируса. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, сообщили Sky News. По словам Хэнкока, штамм может быть еще более заразен.
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