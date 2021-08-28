Требовали освобождения пленников Кремля - под ОП прошла акция-перформанс

"Жизнь заложников Кремля - не игрушки" - под ОП прошла акция-перформанс. Фото: "5 канал".

Под Офисом президента Украины прошла акция-перформанс "Жизнь заложников Кремля - ​​не игрушки".

Бывшие политзаключенные вместе с правозащитниками провели театрализованный флешмоб, передает "5 канал".

Активисты требовали от президента Владимира Зеленского подписать законопроект о военных преступлениях.

Также обратились с заявлением в ОП. В нем, отметили, что у план их разговора во время встречи президента Украины с президентом США Джозефом Байденом надо внести пункты по освобождению пленников Кремля и давление на Россию. Заявление передали в администрацию президента США и в американское посольство в Украине.

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"С момента освобождения Олега Сенцова и других прошло уже 2 года. Никто из крымских политзаключенных не освобожден. Мы пришли сюда, чтобы напомнить Владимиру Зеленскому о том, что вопреки конституции не подписал законопроект о военных преступников", - отметила глава центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик.

По информации правозащитных организаций, за решеткой России и в оккупированном Крыму до сих пор находятся более 120 политзаключенных.

Встреча президентов Украины и Соединенных Штатов состоится 31 августа в Вашингтоне. Президент Украины Владимир Зеленский еще раз обратится к президенту США Джозефа Байдена с просьбой вмешаться в ситуацию по "Северному потоку-2".