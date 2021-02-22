Топ-фигурант дела Приватбанка хотел бежать из Украины - самолет перехватили

В аэропорту "Борисполь" правоохранители собираются задержать топ-фигуранта дела Приватбанка, который намеревался бежать из Украины.

НАБУ снимает его с самолета, пишет "Украинская правда" , ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Фото: НАБУ

"Просто сейчас в Борисполе посадили самолет и собираются арестовать мужчину. Это один из топ-фигурантив по делу Приватбанка, который пытался покинуть Украину, чтобы избежать ответственности", - сказал собеседник.

Речь идет о первом экс-заместителе главы Приватбанка Владимире Яценко. НАБУ собирается вручить задержанному подозрение, которое генпрокурор Ирина Венедиктова подписала утром 22 февраля, уточнили в Тelegram-канале УП.

Отмечается, что это одно из самых громких дел в Украине.

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