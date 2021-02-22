У Коломойского конфисковали элитную недвижимость

Коломойский с партнерами использовали Optima для отмывания денег через недвижимость и бизнес в США. Фото: Reuters

В США федеральный суд Кливленда одобрил продажу бизнес-центра 55 Public Square, который принадлежал компании Optima Ventures и входит в сферу интересов олигарха Игоря Коломойского. Покупателем недвижимости стала компания K&D Group.

Полученные от сделки $17 млн перечислят федеральному правительству, поскольку суд впоследствии может конфисковать эти средства, пишет Cleveland. 22-этажное здание планируют перестроить. Усовершенствованный проект оценивают в $80 млн.

Делом компании Коломойского Optima Management Group занималось ФБР. В офисе в Кливленде, где располагалось представительство одного из ее дочерних филиалов, прошли обыски. Также были поданы иски о конфискации имущества 55 Public Square и зданий, которыми владеет фирма в Луисвилле и Далласе.

Коломойский с партнерами использовали Optima для отмывания денег через недвижимость и бизнес в США. Согласно постановлению федерального судьи, компания, связанная с Коломойским, не оплатила залог и задолжала более $14 млн. Кроме того, она должна более $1,1 млн налогов на имущество и штрафных санкций.

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4 августа Федеральное бюро расследований США обыскало офисы компании по недвижимости в пригороде Кливленда, совладельцем которой является Игорь Коломойский. Рейд провели в рамках проверки деятельности украинского олигарха. 6 августа Министерство юстиции США официально обвинило Коломойского в хищении миллиардов долларов из Приватбанка.