Толстошеева три года не могут засудить

В прокуратуре за последние несколько лет не было ситуации, как с Толстошеевым. Все виновники смертельных ДТП в Киеве несут ответственность, сказала Надежда Максимец. Фото: iPress

Прокуратура до сих пор изучает, можно ли судить Станислава Толстошеева, который в 2016 году сбил женщину на тротуаре. Она ждет результаты повторной психиатрической экспертизы, которая определит - можно виновника привлекать к ответственности или нет.

Материалы на экспертизу передали только в этом месяце - через 2,5 года после ДТП, сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец в "Украинской правде".

"В декабря 2016 года мы получили результаты экспертизы. Она подтвердила предварительные выводы, что у Толстошеева в момент ДТП произошел эпилептический приступ. Мы этим не удовлетворились, с января 2017 года повторно допросили всех свидетелей, очевидцев, врачей, самого Толстошеева, львовских экспертов и даже тех людей, которые рассказывали разные истории в СМИ. Все они были допрошены еще раз", - сказала она.

Расследование, сказала спикер, длится так долго, потому что впервые требует привлечения международных экспертов.

"Прокурор не может пойти в суд с обвинительным актом, где в экспертизе написано, что "он не руководил своими действиями и не мог осознавать их, а его состояние является невменяемым", потому что это заведомо незаконное привлечение человека, который не может быть осужден на этом основании", - рассказала Максимец.

С 2017 года прокуратура искала учреждение, которое сможет провести психиатрическую экспертизу, привлекая иностранных специалистов. В Украинском научно-исследовательском институте социальной и судебной психиатрии и наркологии МЗ Украины, куда сначала передали материалы, "не видели в привлечении иностранных специалистов объективной необходимости".

В 2018 году новое учреждение нашли и прислали туда все материалы. Есть ли там международные эксперты, начали ли само исследования и сколько оно продлится, прокуратуре неизвестно.

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9 января 2016 года возле станции метро Левобережная автомобиль Mercedes вылетел на тротуар и влетел в стоматологию, в результате чего погибла женщина, а трое получили травмы. В сентябре уголовное производство против Толстошеева остановили: результаты экспертиз подтвердили, что он был в бессознательном состоянии. Эпилептический приступ случился впервые, поэтому он не мог его предвидеть. Из-за возмущения общественности дело открыли вновь. У парня повторно взяли на анализ волосы и ногти, чтобы сверить его ДНК с предыдущей и исключить подмену образцов. Исследование показало, что они принадлежат одному человеку. Мера пресечения ему избиралась только одна - содержание под стражей с возможностью залога в размере 137,8 тысячи гривен, которую внесла защита.