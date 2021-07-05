"Тихо, мама, тут надо на русском разговаривать": в детском лагере вспыхнул языковой скандал

В Киеве разгорелся скандал в детском лагере через русский язык Фото: pixabay.com

В детском лагере Международной теннисной академии в Киеве одна из вожатых спрашивала у детей, кому нужна "ваша "українська мова".

Об этом рассказала Елена Якобчук в Facebook.

"Отдала ребенка в теннисный лагерь МТА на базе их частной школы. В конце недели забираю, а ребенок мне говорит: "Тихо, мама, у нас тут надо на русском разговаривать". Я уже там все рассказала, но что делать? Кто проверяет заведения обучения? Вожатые при мне детям говорят: "Кому она нужна ваша "українська мова"?" - написала Якобчук.

Возмущенная киевлянка обратилась к руководству учебного заведения. Быстрой реакцией она осталась довольна.

"Я тронута неравнодушием и вообще такой реакцией. Я час назад вернулась из МТА, там уже другие детские кураторы и воспитатели, говорят все на украинском. Все уже просто идеально. Я вообще в шоке от такой быстрой реакции. Меня заверили, что больше такого не будет. И дети будут разговаривать языком Украины и воспитатели тоже", - добавила Якобчук.

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В Международной теннисной академии заявили, что языкового конфликта не было, а мальчик неправильно понял вожатую.

"У нас учатся разные дети, некоторые говорят на русском, английском языке, и их родители просят обращаться к ним на этих языках. Воспитатели идут им на встречу. Мальчик неправильно понял слова вожатой, и уже через час конфликт был исчерпан", - рассказала руководитель отдела маркетинга МТА Надежда Obozrevatel.

Она добавила, что никакие высказывания о России в стенах лагеря никогда не звучали. А сыну Елены в лагере понравилось, и он остался на вторую смену.

Блогерша из Ирпеня Киевской области 18-летняя Диана Калеганова назвала украинский язык "е**ным" и выступила за его запрет. Также заявила, что она "русская" и с нею Бог. Позже Калеганова извинилась перед людьми, которые "топят за украинский язык без всякого фанатизма, национализма и такого прочего". Ее внесли в базу сайта "Миротворец".