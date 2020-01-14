Тепломагистраль возле Ocean Plaza строили с нарушениями

Затопило первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Фото: mind.ua

При строительстве ТРЦ Ocean Plaza в Киеве одну из теплосетей возвели с нарушением норм. Однако она успешно прошла ежегодные гидравлические испытания.

Об этом сказал на брифинге заместитель главы городской администрации Киева Петр Пантелеев.

"Действительно при застройке Ocean Plaza тепловая магистраль, идущая не на том участке, который прорвало, а рядом, построена с нарушениями защитной зоны тепловой сети. Но надеемся, что таких повреждений больше не будет. В июне эти теплосети проходили гидравлические испытания. Проблем с ними не было. Однако трубопровод, который прорвало, работает 33 года. Его состояние требовало ремонта".

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Чиновник отметил, что при нормальных условиях срок эксплуатации столичных теплосетей составляет 25 лет.

В понедельник вечером у станции метро "Лыбидская" в Голосеевском районе Киева, возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza, прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.