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среда, 19 января 2022 02:52

Теперь имени Романа Шухевича: в Киеве переименовали станцию

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Теперь имени Романа Шухевича: в Киеве переименовали станцию
В Киеве на Троещине переименовали трамвайную станцию "Генерала Ватутина" в честь Романа Шухевича. Фото: Дмитрий Пономаренко, facebook.com/Kyivpastrans

В Киеве станцию скоростного трамвая "Генерала Ватутина" на Троещине переименовали в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

Об этом говорится в приказе директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслана Кандибора, документ которого оказался в распоряжении "КиевVласть".

Также было принято решение переименовать остановку "Станция Генерала Ватутина" автобусных маршрутов общего пользования №27, 73, 100, 101, 114 и троллейбусных маршрутов №29, 30, 31, 47 на остановку "Станция в обоих направлениях".

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В Киеве 18 января из-за непогоды произошел сбой в работе общественного транспорта. В частности, причиной стали поваленные деревья. Задерживался ряд автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов.

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